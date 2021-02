Il giovane calciatore del Fano, autore del temporaneo 2-1:” Contento per il mio gol. Anche in 10 non ci siamo disuniti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Luca Scimia, autore del 2-1 temporaneo del Fano parla dopo la gara: “A livello personale sono molto contento per il gol. Dispiace per la fine: quando era praticamente finita hanno segnato. Anche in 10 abbiamo giocato a viso aperto. Siamo un gruppo vero e non abbiamo mollato passando in vantaggio. Dedico gol a famiglia e alla mia ragazza”.

