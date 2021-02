Poi un pensiero intimo per il presidente del Fano, sambeedettese doc: “Voglio dire due parole per un amico che mi manca, “La Classe” Giovanni Rosati, mi viene in mente questo tornando nello stadio che mi ha visto come tifoso”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Offidani Fattò, presidente del Fano parla della gara: “I ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo venedo a far euna gara così a San Benedetto. Non si sono lasciati andare dopo essere passati in svantaggio. Una gara bella e molto emozionante”.

