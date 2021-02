SA BENEDETTO DEL TRONTO – Il Dt Gianni Improta commenta Samb-Fano. “Per come è andata la gara un punto perso e uno guadagnato. Ci rammarichiamo perché siamo andati in vantaggio in maniera lineare rimanendo in superiorità numerica. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita, la cattiveria di chiuderla è la cosa che è mancata stasera”.

“Sono tre gare in cui ci vengono negate alcune cose, a dir poco arrabbiati. Il calcio è questo, a volte alcune cose ti viene a favore mentre a volte è il cntrario: andiamo avanti e non guardiamo ai punti sprecati. Dispiace che tutti i diffidati siano stati ammoniti, siamo rimasti in pochissimi”.

