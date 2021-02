Nel primo tempo gol di Fazzi poi nella ripresa, in 10 uomini, il Fano la ribalta con Barbuti su rigore e Scimia. All’ultimo secondo Lescano salva i rossoblu. Espulso Zironelli che salterà la prossima assieme a D’Ambrosio, Angiulli e D’Angelo, tutti ammoniti e diffidati

Samb-Fano | Giornata 23 Serie C Girone B | Stadio Riviera delle Palme ore 20,30

Foto di Andrea Costantini ed Emanuela Chiappani

Formazioni:

Samb (3-4-1-2): Nobile; Crisitini, D’Ambrosio, Enrici; Lombardo(34′ st Trillò), Angiulli, D’Angelo(36′ st De Ciancio), Fazzi; Bacio Terracino; Padovan (8′ st Chacon), Lescano. A disp.: Laborda, Biondi, Fusco, Trillò, Chacon, Serafino, Mehmetaj, Goicoechea, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Fano (3-5-2): Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Ferrara(3′ Scemia), Gentile,(13′ st Marino) Amadio, Carpani, Valeau (1’st), Nepi, Barbuti. A disp.: Santarelli, Meli, Cargnelutti, Sbarzel, Rodio, Montero, Marino, Scimia, Sarli, Mainardi, Martella, Busini. Allenatore: Flacio Destro.

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze (Pressato/Cerili). Quarto uomo: Costantino Cardella di Torre del Greco

Note:

⚽ Marcatori: 35′ Fazzi (S), 32′ st Barbuti rig. (F), 43′ st Scimia (F), Lescano rig. 45’+4 (S)

Ammoniti: D’Ambrosio (S), Angiulli (S), Padovan (S), D’Angelo (S)

🔴 Espulsi: Nepi (F), Zironelli (S)

🚩 Angoli: 2-1

DIRETTA

Primo Tempo

Capitani in mezzo al campo (Chiappani)

2′ Lescano cade in area, per l’arbitro non c’è nulla.

10′ D’Ambrosio atterra Barbuti al limite dell’area. Punizione pericolosa per il Fano. Giallo al capitano rossoblu che era diffidato

11′ Parte Amadio e la barriera rossoblu respinge.

20′ Cross di Ferrara, praticamente dalla bandierina, palla fuori abbondantemente.

21′ Azione insistita Samb, Bacio dietro per Fazzi che va in mezzo, Padovan aggancia e prova a ridarl a Bacio ma viene segnalato il fuorigioco del centrocampista napoletano. Foto Chiappani

27′ Lescano passa sulla sinistra per Lescano che passa e guadagna un angolo. Colpo di testa di Padovano che prò non trova la porta.

28′ Bello scambio prolungto fra Fazzi e Bacio Terracino a sinistra, Bacio si ritrova in area, prova con la punta ma pallone largo.

⚽ 35′ GOOOL DELLA SAMB! Lescano serve Lombardo sulla destra che fa partire un cross, dall’altra parte c’è Fazzi che di testa deposita in rete. Samb avanti! FOTO Costantini.

Foto Chiappani:

45′ Concessi 2 minuti di recupero.

45′ + 1 Bacio entra in area e se la porta sul destro: para Viscovo. Foto Costantini

45’+1 Giallo ad Angiulli, anche lui diffidato.

45’+ 2 Finisce qui il primo tempo. Samb avanti con Fazzi.

Secondo Tempo

1′ ⇅ Rodio per Valeau nel Fano subito.

5′ Giallo a Padovan.

8′ ⇅Fuori proprio Padovano per Chacon.

13′ ⇅Fuori Gentile e dentro Marino nel Fano.

21′ 🔴 Rosso per Nepi per una parola di troppo all’arbitro. Fano in 10.

29′ Chacon d’esterno allarga per Lescano che carica il destro: alto!

31′ Nobile eesce su Barbuti, rigore per l’arbitro!

⚽ 32′ GOL DEL FANO. Parte Barbuti e Fano che trova il pari. Foto Costantini

33′ ⇅ Fuori Ferrara dentro Scemia nel Fano.

34′ ⇅ Dentro anche Trillò per Lombardo nella Samb. Fazzi passa a destra.

36′ Giallo a D’Angelo anche lui diffidato salterà il Mantova con Angiulli e D’Ambrosio.

38’ RIGORE PIÙ CHE CLAMOROSO PER LA SAMB: Lescano appoggia a Chacon che mette in mezzo, un difensore con il braccio larghissimo devia il pallone. Ma l’arbitro, scarsissimo come gli ultimi, decide contro la Samb. Serve una forte protesta verso la Lega che ha ormai passato il segno.

⚽ 43‘ GOL CLAMOROSO DEL FANO. Corss dalla destra (posizione da rivedere dell’esterno del Fano). Palla per Bqrbuti che lascia per Scimia che mette dentro. 2-1 Fano. Proteste per il presnto offside di Zironelli che viene espulso. Foto Chiappani

45′ 4 di recupero

⚽ 45‘+ 4 Rigore per la Samb per fallo in area Fano. Lescano sul pallone che batte Viscovo e trova il pari in extremis. Finise qui: 2-2. Foto Costantini

Sopra Lescano che esulta, sotto fine gara, foto Chiappani

