Carabinieri in azione

TERAMO – Controlli delle Forze dell’Ordine nella provincia di Teramo, in particolare lungo la costa da Martinsicuro a Giulianova.

In azione i carabinieri del Comando Provinciale per il rispetto delle norme Anti-Covid e del Codice della Strada.

Dieci multe elevate per spostamento non consentito con sanzioni complessive di quasi 6 mila euro.

Cinque multe per violazioni al Codice della Strada per sanzioni complessive di 600 euro.

Due patenti di guida e una carta di circolazione ritirate dai militari. Una denuncia per inosservanza del foglio di via obbligatorio e un deferimento per rifiuto di sottoporsi all’Alcol Test.

Un’auto è stata sequestrata per assenza di revisione e assicurazione.

I controlli proseguiranno anche nel fine settimana.

