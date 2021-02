Vi proponiamo la replica della trasmissione andata in onda ieri sera sul canale 13 di 7Gold. Ospite principale l’ex diesse di Maceratese e Samb con il quale abbiamo analizzato la 22a giornata che ha visto protagoniste le formazioni marchigiane del girone B della serie C.

SAN BENEDETTO – È andata in onda oggi alle 17 su 7Gold una puntata speciale dopo il turno infrasettimanale che ha visto la squadra di Zironelli perdere a Fermo per uno a zero. Ospite Giulio Spadoni.

L’ex diesse di Maceratese e Samb, profondo conoscitore del calcio marchigiano ha analizzato la gara di Fermo dove ha visto una Sambenedettese nettamente superiore sul piano tecnico che è stata penalizzata dalla direzione arbitrale ma ha perso anche perché è caduta nella ‘trappola’ di Cornacchini che sa preparare le partite come pochi altri allenatori.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.