Il difensore pescarese è in rossoblu dal 2016-17, e in prospettiva potrà giocare sette stagioni con la squadra rivierasca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Contratto rinnovato per il difensore della Samb Davide Di Pasquale, che ha prolungato fino al 2023. “Sono molto contento di aver rinnovato – ha detto il calciatore rossoblu – era la cosa che desideravo maggiormente, anche perché qui c’è un progetto ambizioso e sono felice di farne parte. Ringrazio il presidente e il direttore per avermi dimostrato un ernome fiducia che voglio ricambiare con impegno e dedizione”.

Di Pasquale è alla quinta stagione con la Samb: è l’unico sempre presente in rosa dopo il ritorno fra i professionisti, nel 2016-17. Per lui anche tre gol in maglia rossoblu e un brutto infortunio dal quale si è completamente ripreso.

Al 2023 sarebbero sette le stagioni con la Samb per il difensore pescarese, che a quel punto potrebbe davvero diventare una bandiera.

