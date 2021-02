Dall’aperitivo con atmosfera alla Torta Box. La Box porta a casa vostra un nuovo modo di vivere serate speciali in coppia, in famiglia e tra amici.

Regala un aperitivo romantico, un momento di gioco o una sorpresa a chi vuoi bene con i cofanetti ideati da La Box per San Valentino. Due proposte studiate da Laura Di Pietrantonio e il suo staff per stupire grandi e piccini con esperienze enogastronomiche originali, studiate in ogni dettaglio, dalla musica, al packaging, all’apparecchiatura della tavola.

La Box “Luce, Amore e Fantasia” propone un aperitivo gourmet da vivere in coppia. Nasce dalla collaborazione con Lait Luce (storici partner di Laura nel format Di_Vino Di_Luce, cena tra le vigne), con lo chef David Camaioni (PostoNuovo, San Benedetto del Tronto) e la cantina Le Caniette.

“Ci siamo divertiti a pensare proprio a tutto” – racconta Laura – “da tre piatti sensuali, semplici da comporre a casa, alla luce d’atmosfera della lampada Lait_Luce, al vino giusto. Abbiamo studiato anche l’apparecchiatura per la tavola, inserendo nella Box tutto il necessario per un effetto wow!”

Per festeggiare l’amore anche in famiglia o tra amici, nasce “La Torta Box” realizzata insieme all’Antico Caffè Soriano. La Box permette a tutti (anche ai bambini!) di realizzare una torta da pasticceria in poche semplici mosse. Nel cofanetto c’è tutto il necessario “per giocare ai pasticceri” e creare la “Be My Valentine”: cuore al cioccolato con ganache al pistacchio salato e cioccolato bianco e glassa red velvet. Tutte le Box di La Box possono essere acquistate on line da www.la-box.shop; sono consegnate in Italia, Europa e Regno Unito per coccolare chi amiamo con la buona cucina, anche a distanza.

