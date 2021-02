PORTO SAN GIORGIO – Dopo il successo nella gara d’esordio in casa (alla palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio) contro l’Arabona e quello nel derby di Fermo di sabato scorso, la De Mitri –Energia 4.0 si prepara alla seconda trasferta consecutiva sul campo della LG Impianti Futura Teramo.

Le rossoblù di coach Capriotti giungono a questa partita in prima posizione solitaria nella graduatoria del raggruppamento I2, ma in casa Volley Angels Project fanno poco caso a questa cosa. “Guardare la classifica dopo appena due giornate – dice il presidente Sandro Benigni – è un esercizio pleonastico, quando non addirittura dannoso per gli equilibri di squadra che vengono quotidianamente migliorati dallo staff tecnico La nostra formazione, infatti, è composta da elementi molto giovani, che hanno nelle tre giocatrici di maggiore esperienza (Tiberi, Di Marino e Benazzi) i loro punti di riferimento. Andremo a Teramo con l’umiltà che da sempre contraddistingue questo gruppo, decise a vendere cara la pelle e a conquistare la vittoria. Loro sono una formazione ben organizzata, con una società alle spalle che sta facendo un lavoro di coesione sul territorio molto importante e tornano a giocare nel loro impianto di casa, motivo in più che spingerà le abruzzesi a dare il massimo. Sono sicuro che sarà una bella partita”.

La partita si disputerà al Pala San Gabriele di Villa Albula in Teramo domenica con inizio alle ore 17.30 e sarà diretta da Georgia Tanzilli e Sara Rossi, entrambe di Roma. Una curiosità: per le rossoblù si tratta della terza volta su tre partite che vengono arbitrate da una coppia tutta al femminile.

