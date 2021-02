In questi giorni la NGO a sostegno dei bambini albini in Tanzania si sta muovendo per organizzare un seminario e dei workshop di Karate a Lamadi, un villaggio dell’entroterra, per aiutare la comunità albina. Qui le info sui progetti e indicazioni per partecipare alla raccolta fondi e sostenere l’iniziativa

In Tanzania esiste una NGO che aiuta i bambini albini e i giovani che soffrono di disabilità a crescere indipendenti e a difendersi da violenze inaudite. Si tratta di The New Heroes Youth Development Organization (https://www.facebook.com/New-Heroes-Youth-Development-Organization-117889089622868/ ) , associazionegestita dal giovane karateka Jerome G. Mhagama e da sua moglie Klaudia Wilk Mhagama. La loro storia è stata raccontata da Luigi Maria Perotti in un documentario andato in onda su Rai 3 lo scorso agosto.

In questi giorni Jerome e Klaudia stanno cercando di organizzare un seminario di Karate a Lamadi, un villaggio dell’entroterra. E stanno raccogliendo dei fondi. A Lamadi vive una comunità di albini. L’albinismo è una rara malattia genetica, ma particolarmente diffusa in Tanzania. I bambini che ne sono affetti sono spesso scambiati, rapiti, mutilati e assassinati perché sono considerati magici e, con il loro corpo vengono creati macabri portafortuna.

Come sostenere New Heroes Youth Development Organization

L’organizzazione ha un conto corrente che può essere utilizzato per contribuire ai fondi a sostegno dei nostri seminari.

– Bank details: NEW HEROES YOUTH DEVELOPMENT ORGANIZATION 012105029110 SWIFT NO. NLCBTZTX

– BANKER: NBC LIMITED SAMORA BRANCH P.O BOX 9002 TANZANIA CONTATTO

Jerome Mhagama (Sensei)

C.E.O P.O. BOX 79267 , DSM. Phone: +255 783 256 605 E-mail: jrmmhagama@gmail.com jkatanzania@yahoo.com

L’organizzazione ha già dei sostenitori nella nostra regione, come Il Sole di Giorgia http://www.ilsoledigiorgia.it , un’associazione di volontariato e beneficienza del piceno nata con lo scopo di aiutare sia a livello economico che psicologico i bambini che si trovano negli ospedali e le loro famiglie. Il loro contributo a The New Heroes Youth Center Development ha già permesso a Jerome e Klaudia di aiutare molti bambini. Ma per fare di più, hanno bisogno anche di tutti voi.

Seguono nel dettaglio i progetti portati avanti da Sensei Jerome Mhagama JKA/World Federation – Tanzania

1. Seminari di Karate

A Lamadi il 9-13 marzo 2021.

Il seminario di karate con elementi di autodifesa sostiene un gruppo vulnerabile di giovani esposti all’ostracismo. I bambini con albinismo diventano oggetto di varie forme di abuso: fisico, psicologico e sessuale.

I seminari di karate danno loro una concreta possibilità di partecipare ad attività sportive, culturali e/o educative. L’obiettivo generale dei seminari di karate è:

intervenire per migliorare la sicurezza e la salute della crescente comunità albina e dei bambini disabili; insegnare ai bambini a proteggersi contro la persecuzione dei mandanti degli sciamani;

l’educazione in termini di protezione e difesa contro gli attacchi e il contatto con i coetanei, eliminando pregiudizi e discriminazioni; creare una piena integrazione sociale con i coetanei.

2. We are the heroes: “aiutare i giovani alla realizzazione dei propri sogni”.

I workshop insegneranno ai giovani abilità utili per la vita: definizione degli obiettivi, gestione del tempo, comunicazione, abitudini di studio, processo decisionale ecc. Consentendo anche agli adolescenti di controbattere, proteggersi e agire quando vedono e vivono situazioni di disuguaglianza, ingiustizia sociale e violenza.

