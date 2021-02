Le parole del portiere ex Samb che per tre volte ha salvato la Fermana – VIDEO

FERMO – Ha salvato la Fermana da ex Samb all’esordio stagionale. Parla Samuele Massolo: “Abbiamo fatto una gran partita con una squadra molto forte costruita per i vertici. Non gioca vo da quasi un anno e sono felice per come è andata”.

“Secondo me dopo gli ultimi risultati abbiamo fatto quello scatto mentale che può farci arrivare alla salvezza”

