SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, alcune zone di San Benedetto del Tronto, Porto d’Ascoli e Monteprandone subiranno possibili disagi a causa di chiusure e riaperture del flusso idrico.

Le zone interessate di San Benedetto saranno: Via Pasubio, Via San Giovanni, Via Val Sesia, Via del Lavoro, Via di Vittorio, Via Verbania, Via Pomezia, Via Pontida, Strada delle Macchie e altre aree circostanti.

Per Monteprandone sarà interessata la Contrada Isola.

Per Porto d’Ascoli invece il Quartiere Agraria.

Per segnalazioni: Servizio Clienti Numero Verde 800216172.

