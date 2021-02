GROTTAMMARE – Screening gratuito nelle prime classi della Primaria dell’Isc “Leopardi”, di Grottammare, per l’individuazione precoce dei bambini a rischio di difficoltà nell’apprendimento scolastico e trovare soluzioni con l’aiuto di professionisti esperti in Dsa.

Per il quarto anno consecutivo, l’amministrazione comunale sostiene il progetto, ideato e realizzato dall’associazione di promozione sociale “Praesentia”.

A partire da lunedì prossimo, 8 febbraio, gli specialisti dell’associazione, composta da un’ equipe multidisciplinare, coordinata dal dottore Raniero Di Gregorio, esperto in Disturbi dell’Apprendimento e dello Sviluppo Cognitivo, avvieranno lo screening facendo svolgere ai bambini le prove previste dal progetto, basate sulla consapevolezza fonologica, la memoria a breve termine e di lavoro, la denominazione rapida e l’attenzione selettiva, considerate nella letteratura internazionale abilità importanti ai fini del successivo apprendimento scolastico.

Il progetto permette agli insegnanti delle prime classi della scuola primaria di conoscere i punti di forza e di debolezza dei propri alunni, in modo da intervenire con attività didattiche adeguate al potenziamento delle abilità carenti.

Lo screening si svolgerà in orario scolastico per tutto il mese di febbraio, rispettando le normative anti-Covid, in base agli accordi stabiliti con gli insegnanti delle classi, previa autorizzazione dei genitori dei bambini.

“I primi tre anni di progetto hanno portato grandi risultati – afferma l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili – nel 90% dei bambini intercettati, alcuni avevano reali difficoltà specifiche di apprendimento, altri, invece, con le indicazioni e le attività proposte dagli specialisti, hanno recuperato il gap. Un grazie di cuore quindi va al l’associazione Praesentia che, con l’ attività di identificazione precoce, permette di avviare un percorso di intervento tempestivo e adeguato, al fine di guidare il bambino verso l’autonomia scolastica, riducendo al minimo le ripercussioni in termini di motivazione allo studio e autostima. Ringrazio anche la dirigente dell’Isc Leopardi, che fin da subito si è dimostrata sensibile al tema sposando in pieno il progetto”.

