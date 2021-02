Aveva 68 anni ed è morta nella sua abitazione di Monteprandone, dove viveva. In passato ha collaborato con il nostro giornale, occupandosi di eventi culturali, sua grande passione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Apprendiamo con tristezza la notizia della morte di Patrizia Isidori. Aveva 68 anni. In passato è stata anche collaboratrice del nostro giornale, per il quale si interessava principalmente di notizie culturali: ricordiamo come la letteratura, il cinema, il teatro, la musica fossero sue grandi passioni. Aveva collaborato anche con diverse associazioni locali.

Patrizia è venuta a mandare nella sua abitazione di Monteprandone, dove viveva.

La nostra redazione esprime le più sentite condoglianze ai familiari e ai conoscenti. La ricorderemo sempre sorridente e allegra, come era.

