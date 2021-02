SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Manuel Nocciolini non è più un calciatore della Samb. L’ufficialità l’ha data il sito della Lega di Serie A che comunica come l’attaccante sia tornato al Parma per fine prestito. Il Parma lo ha girato al Renate, capolista del girone A della Serie C.

Con la Samb per lui 14 presenze e 3 gol.

