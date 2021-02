SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ufficializzato l’acquisto di Ivan Javier Rossi da parte della Samb. Presentato con questa nota su Facebook dalla società rossoblu.

La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino a giugno 2022 le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Javier Rossi, classe 1993.

Cresciuto nelle giovanili del Banfield, nel 2014 viene promosso in prima squadra dall’allenatore Matías Almeyda.

Il 19 aprile 2014 esordisce in un match di campionato vinto 3-0 contro il Aldosivi. A fine stagione vince il titolo di seconda divisione. L’anno successivo segna la sua prima rete in carriera, il gol della bandiera nella sconfitta 3-1 contro il Tigre.

L’11 luglio 2016 viene ingaggiato dal River Plate, con cui firma un contratto quadriennale. Il 7 agosto debutta contro l’Estudiantes (partita vinta 2-1) nella Copa Argentina 2015-2016.

Il 18 luglio 2018 il River decide di mandarlo in prestito all’Huracán fino a giugno 2019. Il 13 agosto 2019 i cileni del Colo Colo lo acquistano a titolo temporaneo per sei mesi per sostituire Esteban Pavez, trasferitosi all’Al Nassr.

