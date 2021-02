SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimo giorno di mercato in casa Samb. Ivàn Rossi, centrocampista argentino proveniente dal River Plate, è appena atterrato a Roma e sta arrivando a San Benedetto. L’ex capitano Francesco Rapisarda al momento non si fa, la Triestina lo darebbe via ma ci sono intoppi economici sull’accordo fra l’ex capitano e la Samb. A meno di novità clamorose che farebbero contenti molti rossoblu.

Nocciolini verso il Renate ma mancano ancora le firme, il suo sostituto sarebbe pronto e fra qualche ora ci potrebbe essere l’ufficialità.

