SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Puntata speciale di “Scienziati nel Pallone” questo lunedì 1° febbraio: la nostra trasmissione è infatti andata on line in contemporanea alla chiusura del calciomercato invernale, previsto alle ore 20.

Il presidente della Samb è intervenuto al telefono. Le parole di Serafino: “Stiamo chiudendo per Mattia Lombardo, esterno destro del Monopoli e Stefano Padovan (11 presenze e 1 gol quest’anno) dalla Pro Vercelli. Per il ritorno di Rapisarda non abbiamo trovato l’accordo economico. Abbiamo blindato Botta eliminando una clausola che poteva permettergli di andare via. Fazzi è un ottimo giocatore. Rossi a metà campo avrà solo bisogno di ambientarsi. Secondo me ci siamo rafforzati”

Sazio anche a Walter Del Gatto con la sua lavagna tattica; Giuseppe Buscemi con la sua cartolina; Valerio Fagioli con Spazio Samb e le sue statistiche; Antonio Di Salvatore per la presentazione del prossimo avversario. il direttore sportivo Gianni Rosati per parlare di Fermana-Samb.

