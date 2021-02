SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Puntata speciale di “Scienziati nel Pallone” questo lunedì 1° febbraio: la nostra trasmissione, come di consueto in diretta a partire dalle 18.30, andrà on line in contemporanea alla chiusura del calciomercato invernale, previsto alle ore 20.

Nel corso della trasmissione, dunque, presenteremo “live” le notizie di calciomercato sia per quanto riguarda la Samb che per le altre formazioni marchigiane di Serie C e per il resto del girone B.

Spazio ovviamente anche alla vittoria a Gubbio, alla partita di Fermana-Samb prevista mercoledì prossimo, all’analisi tattica, alle “sette sorelle” del girone B.

Interverranno Walter Del Gatto con la sua lavagna tattica; Giuseppe Buscemi con la sua cartolina; Valerio Fagioli con Spazio Samb e le sue statistiche; Antonio Di Salvatore per la presentazione del prossimo avversario. il direttore sportivo Gianni Rosati per parlare di Fermana-Samb.

