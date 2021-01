Il termine per le operazioni in entrata e in uscita sono le ore 20 di lunedì 1° febbraio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Archiviata già la vittoria in trasferta di Gubbio, la Samb sta pensando già alla partita di mercoledì prossimo a Fermo (i canarini hanno bloccato in casa il Sudtirol capolista). Ma prima ci sono da definire le ultime eventuali operazioni del calciomercato invernale, che devono essere perfezionate entro le ore 20 di lunedì 1° febbraio.

Lunedì è atteso il tesseramento di Ivan Rossi, centrocampista argentino in forza al River Plate che però ha pochi minuti nelle gambe (il campionato argentino sta subendo grossi ritardi a causa del Covid). Si tratta ad ogni modo sulla carta di un acquisto di spessore per la Serie C.

Tra oggi, domenica, e lunedì si definirà l’eventuale acquisto del difensore Gasparretto, dalla Reggina. difensore classe 1988 con tantissimi anni di B e qualche stagione in Serie C. La Samb resta alla ricerca di un esterno di centrocampo ma prima dei nuovi arrivi la società deve provvedere a liberarsi dei giocatori oggi in rosa, altrimenti, per la regola che limita il numero dei tesserati, non potrà effettuare nuovi acquisti. E le partenze da San Benedetto in questa fase sembrano più difficili da realizzare che i nuovi arrivi.

