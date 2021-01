Protestano Cgil e Uil, l’appuntamento era per il 1° febbraio ad Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

La ditta Rcf Spa di Reggio Emilia, con stabilimento in San Benedetto del Tronto, che produce sistemi audio professionali, non si presenterà all’incontro fissato per lunedì 1° febbraio 2021 presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Marche chiedendone il rinvio.

Le Segreterie Provinciali Fiom e Uilm di Ascoli Piceno nel prendere atto di tale improvviso rinvio, hanno immediatamente sollecitato l’Assessore Stefano Aguzzi, che ha manifestato piena disponibilità, a calendarizzare una nuova data al fine di affrontare e risolvere la minacciata chiusura dello stabilimento del Piceno che da lavoro a 23 dipendenti.

