TERAMO – “Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì primo febbraio la nostra regione passerà in fascia gialla”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in una breve nota diffusa il 29 gennaio. Inizialmente era stato reso noto, dallo stesso Marsilio, che il rientro in zona gialla sarebbe avvenuto domenica 31 gennaio ma invece l’ordinanza sarà valida alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Quindi il 30 e 31 gennaio l’Abruzzo resta in fascia arancione.

“Alla soddisfazione per questo notizia si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia” conclude il presidente.

Quindi, ricordiamolo, Abruzzo in fascia gialla da lunedì primo febbraio.

Consentiti gli spostamenti fra i Comuni della stessa Regione senza autocertificazione. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina.

Bar e ristoranti saranno aperti fino alle ore 18, asporto consentito fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario.

Negozi di vario genere aperti fino alle 20, anche quelli dei centri commerciali.

Niente spostamenti tra Regioni: solo per motivi di lavoro, necessità e salute tramite autocertificazione.

Di seguito la scheda con tutte le info

