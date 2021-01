Tanti i movimenti in uscita e in entrata del club. L’argentino del River Plate atteso lunedì a San Benedetto, ma il presidente Serafino cerca il “quinto destro” del centrocampo, con Fazzi che potrebbe essere spostato a sinistra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultimi giorni di calciomercato molto attivi per la Samb tra giocatori in partenza e altri in arrivo. Il pezzo forte è ovviamente Ivàn Rossi, centrocampista argentino classe 1993, in forza al River Plate e in passato anche ai cileni del Cholo Cholo e agli argentini dell’Huracan. Rossi al momento è in viaggio verso l’Italia e sembra che abbia trovato un accordo con il River Plate per approdare alla corte di Serafino. Lunedì dovrebbe essere a San Benedetto per i dettagli: a meno di clamorose sorprese, l’affare sembra essere fatto.

Termina invece l’avventura di Ludovico Rocchi con i rossoblu, almeno per quest’anno. Il centrocampista, molto in ombra nel girone di andata dopo due discreti campionati, andrà al Ravenna. Nel contempo invece Serafino ha rinnovato il contratto a Di Pasquale, difensore rossoblu che secondo la società potrebbe svolgere il ruolo di difensore centrale della difesa a tre, in quanto il migliore nell’impostazione, con D’Ambrosio che potrebbe essere spostato sulla destra. O comunque questa sarebbe l’alternativa all’attuale difesa: nessun nuovo arrivo dunque, con la Samb che aveva sondato Gasparretto della Reggina.

Ma non è finita qui: sfumato l’accordo con Eleuteri, esterno sambenedettese andato dalla Vis Pesaro a Carpi, la Samb sta cercando un altro esterno di centrocampo, il famoso “quinto”, capace di giocare a destra, in quanto l’ultimo arrivato Fazzi, ambidestro, potrà giocare anche sulla corsia sinistra.

