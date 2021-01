SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’altra bella idea del presidente della Samb Domenico Serafino.

“Con il Covid i tifosi sono lontani dagli stadi e dai centri sportivi, non possono più cantare sugli spalti e la partita diventa solo uno spettacolo da divano. Ma i nostri tifosi hanno manifestato in questi mesi la loro passione e vogliamo ringraziarli creando per loro un’iniziativa che sarà possibile realizzare appena gli stadi saranno pronti ad accoglierli nuovamente“.

La Samb lancia il Premio Partita per i tifosi. “Facciamo tutti parte della stessa squadra: giocatori, staff, manager, dipendenti, tifosi, sponsor. Tutti che lottano per vedere la Samb vincere e il nostro dodicesimo uomo in campo, i nostri tifosi, ogni volta che parteciperanno a una gara da tre punti, potranno usufruire di un bonus per vedere la successiva partita in casa. E anche per gli abbonati, che avranno già vantaggi per aver scelto di fidelizzarsi ai rossoblu assicurandosi tutte le gare casalinghe, per ogni vittoria riceveranno buoni sconti e vaucher. Sono convinto che i nostri tifosi, famosi in tutta Italia per il loro calore e passione, spingeranno ancor di più con i cori e i canti la nostra magica Samba”.

