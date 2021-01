ANCONA – Il primo di tre incontri online, realizzati con il contributo della Regione Marche, sarà con gli Italian Cello Files, in diretta sabato 30 gennaio alle ore 17 sui canali Facebook, Youtube e Instagram. L’anconetana Chiara Burattini al violoncello e il sambenedettese Umberto Jacopo Laureti al pianoforte eseguiranno lavori di Busoni (Kultaselle, Foglio d’Album) e Mainardi (Sonatina) attraverso ascolti delle stesse opere e conversazioni con gli ospiti Alessandro Tommasi, direttore artistico del festival “Cristofori” e giornalista musicale e Nicoletta Mainardi, violoncellista e docente al Conservatorio “Verdi” di Milano.

Chiara Burattini si è brillantemente diplomata nella classe del M° Sollima all’Accademia Santa Cecilia di Roma e svolge una notevole attività concertistica presso i più importanti teatri italiani e internazionali. Ha collaborato con solisti di chiara fama, tra cui M. Maisky, E. Pieranunzi, V. Ashkenazy e R. Muti ed è stata ospite in diversi programmi radiofonici e televisivi di Rai 1 e RAI Radio3; ha inciso per etichette come Warner Music e Decca ed è direttore artistico di “Il tempo sospeso”, festival di musica da camera di Serra de’ Conti (AN).

Umberto Jacopo Laureti si è diplomato presso il Conservatorio Pergolesi, la Royal Academy of Music e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; si è esibito nei maggiori teatri europei, tra cui il Royal Albert Hall, l’Auditorium Parco della Musica, il teatro La Fenice di Venezia, il Palacio Festivales di Santander. Il suo debutto discografico, dedicato a rarità del repertorio italiano, ha suscitato l’entusiasmo di France Musique, RAI Radio3, Radio Classica e diverse riviste ed il progetto è stato registrato al Teatro Alaleona di Montegiorgio grazie al sostegno dell’Istituto Italiano di Londra.

