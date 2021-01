GROTTAMMARE – La Misericordia di Grottammare sarà ente ospitante per i Giovani del Bando del Servizio Civile 2020/2021 e avrà la possibilità di dare quest’opportunità a ben 17 persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni (basta non aver compiuto il 29° anno il 15 febbraio giorno di scadenza previsto):

*10 posti nell’ambito Assistenza per il Progetto “Il Cuore del Medio Adriatico” di cui 2 sono riservati a Giovani con minori opportunità, relativi alla bassa scolarizzazione (a chi ha al massimo la Licenza Media e non oltre);

*6 posti nell’ambito Assistenza per il Progetto “Insieme per donare il cuore ai miseri” di cui 1 è riservato a Giovani con minori opportunità, relativi alla bassa scolarizzazione (a chi ha al massimo la Licenza Media e non oltre);

*1 posto nell’ambito Protezione Civile per il Progetto “S.I.R.E. Sistema Integrato Risposta Emergenza”

Il Servizio Civile è un’esperienza di 12 mesi a 25 ore settimanali, che il Ministero delle Politiche Sociali compensa con 439,50€ al mese. Consente ai Giovani di svolgere un’azione straordinaria all’interno di una Misericordia che li accoglie, li aiuta a crescere, a formarsi, a socializzare e a rendersi utili per i bisognosi della comunità. E’ anche un avvicinamento al mondo del lavoro, in quanto il Servizio Civile prevede, oltre al servizio attivo, anche Corsi di Formazione, tirocini nei ruoli assistenziali e di pronto intervento previsti dai 3 progetti.

La domanda va presentata on-line – sito suggerito: https://www.misericordie.it/bando-giovani-2020.

La scadenza di presentazione è il 15 febbraio 2021 entro le ore 14.

Suggeriamo, prima di presentare la domanda, di chiamare il numero 345/8309752 e di fissare un incontro informativo preliminare alla Misericordia per presentare la domanda in modo esauriente.

