RIPATRANSONE – Si terrà nei giorni 30 e 31 gennaio 2021 la sessione della campagna di screening covid di massa rivolta ai cittadini di Ripatransone e Cossignano, promossa dalla Regione Marche.

I tamponi verranno eseguiti presso la palestra dell’Ic di Ripatransone in via Uno Gera (indicazioni su come raggiungerla: https://goo.gl/maps/VVmDo7ejairzur8D6).

Gli esami si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 18 in entrambe le giornate.

La prenotazione NON È OBBLIGATORIA MA FACOLTATIVA e può essere effettuata in due modalità alternative:

Collegandosi al sito www.cureprimarie.it e accedendo alla sezione “Screening di massa”;

Scaricando sul proprio smartphone l’applicazione “Smart4you” da Apple Store o Play Store (seguire le indicazioni a partire dal tasto “Screening di massa”).

È possibile prenotare il test per sé e per un massimo di altre 3 persone. È necessario presentarsi con un documento di identità valido e la propria tessera sanitaria.

In mancanza di prenotazione, è possibile presentarsi muniti di documento di identità valido e tessera sanitaria.

