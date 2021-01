FERMO – Stroncato un giro importante di droga.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno arrestato due persone, un uomo e una donna, nel Fermano per spaccio di cocaina ed eroina.

Dopo una serie di accertamenti, i militari hanno constatato la presenza di numerose dosi e circa 1400 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Rinvenuta anche della mannite.

In un comunicato stampa diffuso dall’Arma il 28 gennaio si legge: “Nelle settimane scorse i militari avevano preso a seguire i movimenti di una vecchia conoscenza, una donna di origine foggiana già gravata da precedenti per droga, la quale era tornata attiva nella vendita al dettaglio di stupefacente tra i giovani della zona di Porto Sant’Elpidio. Già nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri di quella stazione, a titolo di riscontro, avevano fermato un paio di clienti i quali erano stati trovati in possesso di piccole dosi di cocaina, appena acquistate presso l’abitazione di quella donna. Per loro, all’epoca, e’ scattata la segnalazione amministrativa al prefetto di fermo, per l’uso personale”.

“La prosecuzione degli appostamenti dopo quel riscontro, e lo sviluppo degli accertamenti sul conto della 40enne foggiana, sono culminati con l’irruzione eseguita l’altro giorno presso la sua abitazione, da due squadre di carabinieri, sia in borghese che in divisa, supportati da una unita’ cinofila della Guardia di Finanza di Fermo – si legge nel comunicato stampa – l’operazione coordinata dal luogotenente Badini, supervisionata dalla Compagnia di Fermo, ha poi conseguito un eccellente risultato. In quell’abitazione, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto un piccolo ‘tesoretto stupefacente’, che la donna nascondeva insieme ad un suo ospite, un croato 60enne pure gravato da numerosi precedenti per droga, reati contro la persona ed il patrimonio”.

Dal Comando proseguono: “I militari, al termine della perquisizione locale, quindi, hanno rinvenuto 126 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina ed 11 grammi di mannite per il taglio della droga. hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di denaro contante pari a euro 1.400 circa, provento dell’attivita’ illecita. Nei confronti dei due pregiudicati, al termine delle formalita’ di rito, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente con finalita’ di spaccio, in concorso. per entrambi si sono poi aperte le porte di una stanza di detenzione: per il croato nel carcere di Fermo, per la pugliese, in quello di Pesaro“.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, la mannite, il bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento delle dosi, sono stati sequestrati. Il denaro rinvenuto, pure sequestrato, e’ stato versato su un libretto fruttifero – concludono dall’Arma fermana – il bel risultato di servizio conseguito dai carabinieri è solo l’ennesima, ma non ultima, conferma alla perseveranza dell’Arma per il contrasto a tutte le espressioni di condotte illecite. Azione che sicuramente proseguira’ in futuro, nell’esclusivo interesse della collettività”.

