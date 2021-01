Questa volta Laura di Pietrantonio e il suo tavolino hanno bussato al Blob Caffè & Ristorante di Offida, una bella chiacchierata (e mangiata) in compagnia dello chef Gianmarco Di Girolami. Ti aspettiamo martedì 2 febbraio alle 18, 30, su rivieraoggi.it, picenooggi.it e sui nostri social

Come al solito Laura di Pietrantonio “Bussa coi Piedi” nel suo viaggio itinerante a scoprire le bontà del nostro territorio. Stavolta, lei e il suo tavolino, si sono fermati a Santa Maria Goretti, frazione di Offida, dove sono andati alla scoperta del Blob Caffè & Ristorante. Un locale che attraverso la cucina del suo Chef Gianmarco Di Girolami propone piatti da leccarsi i baffi: come la faraona con patè di fegato alla griglia, visciole e cime di rapa.

Se non vuoi perderti i piatti di Chef Gianmarco, “conditi”, è il caso di dirlo, dalla simpatia di Laura di Pietrantonio non perdere la quarta puntata di “Bussa coi Piedi” che andrà in onda martedì 2 febbraio alle 18,30 su www.rivieraoggi.it e su www.picenooggi.it, oltre che sui canali Facebook e Instagram di Riviera Oggi e Piceno Oggi.

Vi consigliamo proprio di non perderla!

Bussa coi piedi” è un format ideato e realizzato con la collaborazione di Laura Di Pietrantonio. Info al numero 329-3527791.

