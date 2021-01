SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bel gesto del presidente rossoblu Domenico Serafino nei confronti di Shaka Mawuli, centrocampista della Samb che ha subito un infortunio nei primi minuti della partita contro il Carpi. Lescione al legamento crociato del ginocchio e stagione finita per lui.

“Shaka ha grandi qualità umane, oltre che sportive – ha detto il presidente Serafino – Non importa se dovrà stare lontano dai campi per qualche mese: quello che conta è il senso di appartenenza e l’attaccamento ai colori rossoblù dimostrati. E come segno di gratitudine, in questo momento difficile per la sua carriera, voglio manifestare il nostro sostegno offrendogli un rinnovo contrattuale. Forza Shaka, continua a lottare come sempre, noi saremo sempre con te! Forza Shaka, forza Samba!”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.