SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come preannunciato ieri dal direttore tecnico Gianni Improta nella trasmissione Scienziati nel Pallone, quest’oggi, martedì 26 gennaio, è stato ufficializzato il trasferimento di Nicolò Fazzi dal Padova alla Samb. Lo ha comunicato ufficialmente il Padova Calcio nella sua home page ufficiale.

Fazzi, classe 1995, è un giocatore esperto che predilige giocare come esterno e che mister Zironelli ha individuato per rinforzare la linea dei quinti di centrocampo. Ha una presenza in Serie A con il Crotone, ha giocato in B con Crotone, Padova, Entella, Perugia, Cesena; dal 2019-20 è a Padova, un anno fa ha totalizzato 20 presenze segnando un gol.

Come si vede dal video, Fazzi ha giocato sia a destra che a sinistra e mostra discreta padronanza con entrambi i piedi.

“Ho detto subito di sì perché qui si respira un’energia positiva: mi hanno parlato tutti bene di questa squadra e del club e ho potuto solo accettare. Mi piace il progetto, sportivo e organizzativo, e ho voluto farne parte”.

Queste le prime parole di Fazzi da calciatore rossoblu: “Ho parlato con il presidente e mi ha trasmesso una carica incredibile e ho pensato “Vado solo alla Samb!”. Ho sentito anche Maxi Lopez, un calciatore e un uomo da cui ho tanto da imparare. Sono davvero felice di far parte di questo gruppo così unito e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, il mister e tutto lo staff”.

