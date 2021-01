GROTTAMMARE – Nel pomeriggio di lunedì 25 gennaio, presso la Sede della Confcommercio di Ascoli Piceno l’Associazione Lido degli Aranci nelle persone del Presidente Alessandro Ciarrocchi, del

coordinatore e Patron dell’Evento Tullio Luciani, insieme anche a Valter Assenti e Ruggero

Mignini, componenti storici dell’ Associazione grottammarese e al presentatore ufficiale

dell’Associazione Angelo Carestia hanno consegnato all’Ail (Associazione Italiana contro le

Leucemie) – Sezione di Ascoli Piceno, dedicata ad Alessandro Troiani – nella persona del

Presidente Giuliano Agostini, alla presenza del Dottor Costantino Brandozzi, Responsabile

della Sede Operativa della Confcommercio di Ascoli Piceno e Responsabile Provinciale dei

Servizi Sindacali e Legislativi un significativo contributo raccolto in occasione del

“Grottammarese dell’Anno 2019” tenutosi nel gennaio 2020 presso il Teatro delle Energie di

Grottammare durante la manifestazione “Una rotonda sul mare”.

Il primo appuntamento 2021 non poteva essere per l’Associazione se non per solidarietà visto

il periodo molto duro che ha colpito ed ancora colpisce il mondo intero.

Come affermato dallo stesso Presidente: “Da qui, vogliamo ripartire con lo spirito giusto e con tutta la voglia di terminare quanto in sospeso abbiamo dall’anno precedente per colpa della pandemia, non

vogliamo fermarci e stare con le mani in mano, abbiamo tante idee che “bollono in pentola”, in

primis, l’appuntamento del Grottammarese dell’Anno – 2020, che vogliamo effettuare in

presenza ma ovviamente in sicurezza, appena potremo riaprire i teatri, in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale, come sempre abbiamo fatto. Una sorpresa che è prevista in

primavera, possiamo darvi solo una piccola anticipazione: la conduzione sarà affidata al

nostro presentatore ufficiale, il bravissimo Angelo Carestia”.

