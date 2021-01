SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Neanche un “Distretto del Cibo” riconosciuto nella Regione Marche. E dire che nel 1998 a San Benedetto fu individuato il primo “Distretto Agro-Ittico-Industriale” d’Italia, e che la città è sede anche di un Centro Agroalimentare dove sono insediate decine di aziende del settore.

Fa specie, nell’elenco dei “Distretti del Cibo” che pubblichiamo al termine dell’articolo, notare come altre regioni (in tutto 14) abbiano almeno un Distretto del Cibo, il vicino Abruzzo ben 5, la Campania addirittura 23.

I “Distretti del Cibo” sono una macro-categoria nella quale confluiscono, oltre ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari di qualità, anche “sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agroalimentari”, “sistemi produttivi locali caratterizzati da interrelazione e interdipendenza tra imprese agricole e agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate”, “sistemi produttivi locali in aree urbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale”, i “biodistretti e distretti biologici”.

La Regione Marche, al momento, ha soltanto individuato i criteri per individuare i Distretti del Cibo (leggi qui).

Possibilità di accedere a finanziamenti e realizzazione di progetti per ottenere bandi, oltre che una visibilità nazionale: questi sono i benefici del riconoscimento del “Distretto del Cibo”.

Sulla questione interviene Nazzareno Torquati, ex assessore alle Attività Produttive del Comune di San Benedetto, presidente del Comitato di Indirizzo e Coordinamento del Distretto Agro-Ittico-Industriale a fine anni ’90 e attualmente imprenditore commerciale proprio nel settore biologico.

“Purtroppo le varie amministrazioni che si sono succedute a San Benedetto non hanno dato seguito all’importante riconoscimento del Distretto – ci dice – Sta di fatto che le Marche sono tra le poche Regioni a non avere nessun Distretto riconosciuto. Questo è un danno per il nostro territorio di gravissima entità. I distretti in agricoltura nascono come uno strumento di politica economica finalizzato a organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e promuovere lo sviluppo delle Comunità delle aree rurali, la cui identità storica e culturale diventa tratto distintivo ed elemento da valorizzare, unitamente allo specifico paniere di prodotti tipici e a denominazione”.

“Perciò il distretto è da considerarsi anche metodo di governance dei sistemi rurali, basato sul partenariato pubblico privato locale e sulla governance multilivello. Dunque i distretti rappresentano una forma compiuta di applicazione del principio di sussidiarietà in ambito economico, con effetti di riequilibrio territoriale e impatti sociali rilevanti, quali il contrasto allo spopolamento di tali zone – continua – I Distretti del cibo nascono al fine di fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari”.

“Nell’ambito di una prospettiva di fusione delle città costiero collinare essere con merito riconosciuti tra i Distretti del cibo rappresenta un momento importante e fondamentale” conclude.

Di seguito l’elenco dei Distretti del Cibo per regione.

ABRUZZO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ OLIO DI OLIVA ABRUZZO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ VINO D’ABRUZZO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI D’ABRUZZO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LATTE D’ABRUZZO (IN LIQUIDAZIONE)

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ CARNE D’ABRUZZO

BASILICATA

DISTRETTO RURALE DELLE COLLINE E MONTAGNA MATERANA

SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE POLLINO – LAGONEGRESE

DISTRETTO AGROINDUSTRIALE DEL VOLTURE

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DEL METAPONTINO

CALABRIA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DI SIBARI

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DELLA PROVINCIA DI CROTONE

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DEL LAMETINO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PIANA DI GIOIA TAURO E AREA DELLO STRETTO

DISTRETTO RURALE DELL’ALTO JONIO COSENTINO

DISTRETTO RURALE DELLA SILA

DISTRETTO RURALE DEL POLLINO – VERSANTE CALABRO

DISTRETTO RURALE ‘SERRE CALABRESI’

DISTRETTO RURALE REVENTINO

DISTRETTO RURALE DEL MEDIO IONIO CATANZARESE E DELLA VALLE DEL CROCCHIO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CAMPANIA

DISTRETTO DEL TERRITORIO DELLE ACQUE

TERRA SANNITA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ SANNIO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

MELA ANNURCA CAMPANA IGP

NOCCIOLA DI GIFFONI IGP

DISTRETTO RURALE E CULTURALE CILENTO ANTICO

DISTRETTO LITORALE DOMITIO FLEGREO E LIBURIA FELIX

PENISOLA SORRENTINA E AMALFITANA

DISTRETTO DEL BUON VIVERE: CIBO, ACQUA E SALUTE – DIRAS

COLLINE SALERNITANE DOP E COLLINE DELL’UFITA DOP – L’ORO DELLA CAMPANIA

TERRE BASILIANE DEL CILENTO

CASTAGNE E MARRONI DELLA CAMPANIA

VINI DI IRPINIA

FILIERA ZOOTECNICA LATTE CAMPANA

VESUVIO

ALTO CASERTANO

AGRO SARNESE VESUVIANO

PIANA DEL SELE

TERRA DI LAVORO

DISTRETTO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO ED ALBURNI

CAMPANIA IN GUSCIO

LIMONE COSTA D’AMALFI IGP

EMILIA ROMAGNA

DISTRETTO DEL CIBO DEI SALUMI DOP PIACENTINI

LAZIO

BIODISTRETTO VALLE DI COMINO

BIODISTRETTO ETRUSCO ROMANO

BIODISTRETTO VIA AMERINA E DELLE FORRE

DISTRETTO RURALE ED AGROENERGETICO DELLA VALLE DEI LATINI

DISTRETTO RURALE DELLA MONTAGNA REATINA

DISTRETTO RURALE DEI MONTI CIMINI

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DELL’ORTOFRUTTA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

LIGURIA

BIODISTRETTO VAL DI VARA VALLE DEL BIOLOGICO

LOMBARDIA

DISTRETTO AGRICOLO DELLA BASSA BERGAMASCA

DISTRETTO AGRICOLO DELLA VALLE DEL FIUME OLONA – DAVO

DISTRETTO AGRICOLO DELLE RISAIE LOMELLINE

DISTRETTO AGRICOLO MILANESE – DAM

DISTRETTO DEL VINO DI QUALITÀ DEL VINO DELL’OLTREPÒ PAVESE – BONARDA E PINOT NERO

DISTRETTO DELLA FILIERA AVICOLA LOMBARDA

DISTRETTO DELLA FILIERA CEREALICOLA LOMBARDA

DISTRETTO LATTE LOMBARDO DLL

DISTRETTO NEORURALE DELLE TRE ACQUE DI MILANO – DINAMO

DISTRETTO VIVAISTICO PLANTAREGINA

DISTRETTO RURALE RISO E RANE

DISTRETTO RURALE VALLE DELL’ADDA

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO ALTO LOMBARDO

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ PO DI LOMBARDIA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ ‘VALTELLINA CHE GUSTO!’

DISTRETTO AGRICOLO ADDA MARTESANA

DISTRETTO AGRICOLO BIOLOGICO CASALASCO VIADENESE

PIEMONTE

DISTRETTO FLORICOLO DEL LAGO MAGGIORE

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DEL SETTORE ORTICOLO

DISTRETTO DEL RISO DEL PIEMONTE

PUGLIA

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ ‘TERRE FEDERICIANE’

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ JONICO-SALENTINO

DISTRETTO PRODUTTIVO FLOROVIVAISTICO PUGLIESE

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ ‘PUGLIA FEDERICIANA’

SARDEGNA

DISTRETTO RURALE BARBAGIA

SICILIA

DISTRETTO DELCIBO BIO SLOW PANE E OLIO

DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD EST SICILIANO

DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD EST SICILIA – ETNA VAL DI NOTO

DISTRETTO DELLE FILIERE E DEI TERRITORI DI SICILIA IN RETE

DISTRETTO DEL CIBO SIKANA BIO – MEDITERRANEO

DISTRETTO DEL CIBO DEI NEBRODI -VALDEMONE

DISTRETTO DEL CIBO ‘BORN IN SICILY ROUTES – VAL DI MAZARA’

TOSCANA

DISTRETTO RURALE DELLA MAREMMA

DISTRETTO RURALE DELLA LUNIGIANA

DISTRETTO FLORICOLO LUCCA PISTOIA

DISTRETTO VIVAISTICO ORNAMENTALE PISTOIA

DISTRETTO RURALE DELLA MONTAGNA PISTOIESE

DISTRETTO RURALE MONTALCINO S. GIOVANNI D’ASSO

DISTRETTO RURALE DEL CHIANTI

DISTRETTO RURALE TOSCANA SUD

DISTRETTO RURALE DI FIESOLE

DISTRETTO RURALE DI VALDARNO

DISTRETTO RURALE DELLA VAL DI CECINA

VENETO

DISTRETTO DEL CIBO BIO VERONA

