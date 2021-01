CUPRA MARITTIMA – “Il numero dei positivi al Covid-19 resta alto (65) ma diminuiscono i nuovi casi; da un incremento di 3-4 casi al giorno della scorsa settimana siamo passati ad una media di un caso ogni due giorni. Dobbiamo fare massima attenzione”.

Così il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni, nella serata del 25 gennaio: “Nel fine settimana appena trascorso le forze dell’ordine hanno elevato 3 sanzioni ad altrettanti soggetti per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Interventi anche presso abitazioni private”.

“Alle persone in quarantena ricordo che il gruppo comunale di Protezione Civile guidato da Luigi Crescenzi è a disposizione per la consegna a domicilio della spesa e dei beni di prima necessità – aggiunge il primo cittadino – Per tale servizio è stato attivato un numero di telefono dedicato: 3518156403 (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19). Per segnalazioni o richieste contattare i vigili allo 0735776060 o, in caso di mancata risposta, i carabinieri (112)”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.