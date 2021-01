SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente in Riviera nella mattinata del 25 gennio.

Tamponamento fra tre auto, per cause in fase di rilievo da parte dei Vigili Urbani, in viale dello Sport a San Benedetto.

Feriti soccorsi dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza sul posto.

Auto danneggiate dall’impatto.

