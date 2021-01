AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Undici decessi nelle Marche, uno al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

AGGIORNAMENTO ORE 12 RICOVERATI

Si arresta la progressione in discesa dei ricoverati Covid-19 nella Regione Marche, che nei precedenti sei giorni aveva fatto registrare una diminuzione di 56 casi. L’aumento è limitato (+1) e riguarda i ricoverati ordinari, mentre scendono terapie intensive e semi-intensive.

Il dato va anche contestualizzato al numero complessivo di nuovi ingressi, che registra una contrazione: sono 22 i nuovi ricoverati.

I ricoveri in terapia intensiva sono 72 (ieri 74), i semi-intensivi 149 (155), i ricoveri normali sono però risaliti a 400 (391). Complessivamente i ricoverati sono 621, ieri erano 620.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2976 tamponi: 1862 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1115 nello screening con percorso Antigenico) e 1114 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 200 (49 in provincia di Macerata, 90 in provincia di Ancona, 28 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 7 in provincia di Ascoli Piceno).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (31 casi rilevati), contatti in setting domestico (33 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (57 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (10 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (12 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati). Per altri 45 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1115 test e sono stati riscontrati 50 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

