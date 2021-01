SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Federico Angiulli, autore del 3-1 di oggi con una gran punizione dalla distanza dice la sua ai microfoni della Samb nel dopo gara della sfida casalinga contro il Carpi vinta per 5-1 dai rossoblu.

Subito il centrocampista si toglie qualche sassolino dalla scarpa per le voci di mercato riportate sul suo conto da alcuni giornali.“Quando non c’è una notizia da dare si inventano le cose, vengono dette cose non vere. Come normale arrivano delle offerte ma io ho dato la parola al presidente però da fastidio leggere cose non vere. Io rispondo solo di me e oggi ho dimostrato chi sono con i fatti”.

“Non abbiamo iniziato bene, siamo aggressivi e basta un attimo per perdere le distanze, eravamo bloccati. Il pari ci ha sbloccati e da lì è andata in discesa. Il girone di ritorno? L’integrità fisica di tutti sarà determinante”.

