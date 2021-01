Samb-Carpi | 1^ di ritorno Girone B| Stadio Riviera Delle Palme ore 15:00

Foto Andrea Costantini ed Emanuela Chiappani

Formazioni:

Samb (3-4-1-2): Nobile; Cristini (13′ st Biondi), D’Ambrosio, Enrici; Masini, Shaka (8′ De Ciancio), Angiulli (30’st D’Angelo), Trillò (13′ st Liporace); Botta; Nocciolini (30’st Bacio Terracino), Lescano. A disp.: Laborda, Di Pasquale,Fusco, Biondi, Chacon, Serafino, Mehmetaj, Lavilla, D’Agelo, Goicoechea, Bacio Terracino, De Ciancio, Liporace. Allenatore: Mauro Zironelli.

Carpi (3-4-3): Rossini; Sabotic, Gozzi, Ercolani; Marcellusi (14′ st Bayeye), Fofana, Ghion, Lomolino(21′ st Ceijas); Mastour(28′ st Bellini) De Cenco, Giovannini (14′ st Feretti). A disp.: Pozzi, Danovaro, Bellini, Ferretti, Bayeye, Offidani, Venturi, Ceijas, Salata Motoc, Cavazza, Marino. Allenatore: Luciano Foschi.

Arbitro: Michele Giordano di Novara (Masimino/Gualtieri). Quarto uomo: Davide Moriconi di Roma 2

Formazione Samb (Costantini)

Note:

⚽ Marcatori: 10′ Mastour (C), 34′ Cristini (S), 42′ Lescano (S), 9′ st Angiulli (S), 19′ st Lescano (S), 41′ st Masini (S)

Ammoniti: Trillò (S), Cristini(S), Ghion (C), Gozzi(C)

🔴 Espulsi:

🚩 Angoli: 6-2

Botta nel riscaldamento (foto Costantini)

DIRETTA

Primo Tempo

Capitani a centrocampo per l’inizio (Costantini)

3′ Cross di Masini a cercare dentro Shaka che prova l’acrobazia ma colpisce un difensore, fallo in attacco.

6′ Shaka rimane a terra infortunato, entrano i medici.

Si fa male Shaka (Costantini)

8′ ⇅Shaka deve uscire, al suo posto De Ciancio.

10′⚽ GOL DEL CARPI. Scambio Mastour-Giovannini che imbecca l’ex talentino del Milan che davanti a Nobile lo fredda col piatto destro.

Il Carpi festeggia il gol (Costantini)

18′ Bella giravolta di Marcellusi che fa fuori Trillò e trova il cross: De Cenco di testa coglie la traversa!

Traversa del Carpi (Costantini)

21′ La Samb ci prova con un corner corto, palla a Angiulli che pesca Nocciolini di testa, proteste per un fallo di mano ma era fuorigioco.

27′ Corner di Angiulli a cercare la testa di De Ciancio sul secondo palo che la schiaccia, Rossini in qualche modo manda in angolo.

34′⚽ GOOOL DELLA SAMB! Angolo di Botta, il 5°, palla a Nocciolini che si gira e rimette dentro, arriva Cristini che col piattla insacca.

Il gol di Cristini (foto Costantini)

38′ Cross di Trillò dentro per la testa di Lescano, salva Rossini forse con l’aiuto della traversa!

42′⚽ GOOOL DELLA SAMB. Angiulli a cercare Botta, tocca Sabotic, palla buona per Lescano che scarica un bomba su cui Rossini non può nulla:2-1 Samb!

Gol di Lescano (Costantini)

45’+2 Fineprimo tempo. La Samb la ribalta e conduce 2-1.

Secondo tempo

8′ Giallo a Gozzi che trattiene Nocciolini lanciato in contropiede.

9′ ⚽ GOOOL DELLA SAMB. Ci prova dalla punizione seguente Angiulli che insacca all’angolino: 3-1!

Gol di Angiulli (foto Costantini)

Angiulli esulta (foto Chiappani)

Festa dopo il 3-1 (Foto Chiappani)

11′ Gran giocata di Masini in acrobazia che va vicino al gol pure lui, risponde Rossini! Bene la Samb ora.

L’occasione di Masini (foto Costantini)

13′ ⇅ Escono Trillò e Cristini per Liporace e Biondi nella Samb.

14′ ⇅Fuori Giovannini per Ferretti e Marcellusi per Bayeye nel Carpi.

19′ ⚽ GOOOL DELLA SAMB 4-1. Il Carpi la perde in area, Lescano ruba palla e la piazza in porta: 4-1

Lescano dopo il gol (foto Chiappani)

Festa dopo il gol di Lescano (foto Costantini)

⇅21′ Fuori Lomolino per Ceijas nel Carpi.

⇅28′ Fuorianche Mastour negli emiliani, al suo posto Bellini

⇅30′ Fuori Nocciolini per per Bacio Terracino e Angiulli per D’Angelo nella Samb.

41′ ⚽ GOOOL DELLA SAMB 5-1. Tacco geniale di Bacio per l’inserimento di Masini che stoppa e insacca sul secondo palo. ì

Il gol di Masini per il 5-1 (foto Costantini)

45′ Assegnati 3 minuti di recupero

45’+ 3 Alla fine prova la doppietta Masini ma Rossini si oppone. Finisce qui: Samb che annienta 5-1 il Carpi

Fine gara (foto Chiappani)

