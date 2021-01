FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno perquisito un minore di 16 anni sorpreso con dell’hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura locale e la sostanza sequestrata.

Un 34enne, invece, è stato denunciato dai militari per non aver rispettato il provvedimento del Tribunale di Ancona ovvero l’obbligo di firma presso la Caserma.

Controlli anti-Covid, sono sette le multe elevate per varie inosservanze come l’assenza di mascherina o spostamenti tra Comuni non consentiti.

