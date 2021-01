GROTTAMMARE – Entusiasmo, spensieratezza e vivacità: queste le parole d’ ordine, nei primi due mesi di attivismo della neo associazione policulturale grottammarese Artistic Picenum.

Un avvio sprint, che ha visto la produzione di rubriche televisive per il mondo digitale e social regionale, seguite nel complesso da oltre 6.000 followers, oltre ad avviare importanti partnership nel mondo della produzione del corto internazionale.

“Dopo il brillante risultato di MarcheOn Christmas, omaggio al Natale marchigiano, ci apprestiamo ad ideare MarcheOn Carnival, rubrica di intrattenimento talk &reality show sul carnevale della nostra amata regione”- dichiara la direttrice artistica Angelica Marcantoni.

L’ associazione della perla dell’ adriatico, oltre a spaziare nel campo televisivo con format tematici, farà da supporto cast per la realizzazione di un corto sociale, ambientato nel territorio piceno.

La regia sarà affidata al noto filmmaker Vincenzo Palazzo, vincitore di numerosi festival e rassegne internazionali del cortometraggio, formatosi all’istituto Rossellini ed all ‘università La Sapienza di Roma; un modo per promuovere il territorio come location, attraverso l’arte della nuove forme della comunicazione. Tappe di avvicinamento ad uno dei primi veri obiettivi live che la realtà affronterà , post pandemia: la realizzazione di un festival del cortometraggio e dello spot progresso.

“Un gruppo che cresce celermente, che ha accolto nuovi tesserati ed idee a loro connesse del territorio piceno, per una squadra armonica e giovanile di ben trenta elementi “ riporta il presidente Cameli Giuseppe, che aggiunge:

“Nello specifico, annuncio con piacere il tesseramento delle tre neo personalità artistiche e di esperienza: la giornalista Fabiola Silvestri, l’attrice amatoriale Martina Mobili ed il consigliere autoriale e progettuale Aureliano Mascaretti.

Contribuiranno ad apportare della proficua competenza e del sano dinamismo, caratteriste presenti nel nostro dna costitutivo, che ha come stella polare l’ umiltà, l ‘inclusione e la collaborazione, al servizio del mondo no profit culturale ed artistico locale.”

L’ associazione infine dichiara il suo dinamismo al fine di creare una rete di relazioni artistiche italiane, per crescere e promuovere le sue attività attraverso il dialogo ed il confronto; in tal senso si stanno attivando, per il sud ed il nord, dei webinar con PierFranco Di Marco ( consigliere nazionale delle Pro Loco e presidente della Perla di Maratea) e dell’ artista bolognese Silvia Parma ( poliedrica esponente dell’ arte emiliana).

Nel seguente link, in conclusione, l’associazione ha presentato su youtube il suo spot istituzionale: https://www.youtube.com/watch?v=wE2vjSV0nOw

