SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una specie di zitti tutti e palla al centro. Federico Angiulli, centrocampista rossoblu corteggiato dal Cesena, pone fine alle notizie che arrivano dalla Romagna che darebbero l’accordo con i bianconeri come imminente con un post secco su Instagram.

“Chi mi conosce bene sa cosa voglio. Le chiacchiere stanno a zero. Ho sempre dimostrato coi fatti quello che persona sono… Forza Samb“. Angiulli ha anche aggiunto, in piccolo, una stoccata alla stampa (romagnola?): “Non credete a tutto quello che leggete perché così fate contenti solo i giornalai che ci campano con le chiacchiere da bar“.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.