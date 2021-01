TERAMO – Pompieri impegnati in provincia di Ascoli e Teramo nelle ultime ore.

A causa del maltempo e del vento forte, sia nel Piceno sia nel Teramano, Vigili del Fuoco al lavoro con diversi interventi lungo la costa e nell’entroterra.

Piante cadute sulle strade o pericolanti, caduta di altri oggetti da strutture o palazzine.

“I pompieri di Teramo sono intervenuti stamattina, 23 gennaio, a Villa Mosca di Teramo, per rimuovere le parti pericolanti di un parapetto in muratura di mattoni di un balcone crollato a causa di forti raffiche di vento – si legge in una nota del Comando Provinciale teramano – Molti altri interventi sono stati effettuati per rimuovere elementi pericolanti ed alberi caduti su diverse strade della provincia”.

