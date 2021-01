Dallo scorso dicembre, la scuola che si ispira ai principi pedagogico-educativi del Beato Alfonso M. Fusco, sta ospitando le famiglie interessante, presentando loro le discipline insegnate, l’orario scolastico, i progetti, le iniziative e le future opportunità.

L’ultimo appuntamento di sabato 23 avviene in presenza per permettere agli interessati di conoscere in sicurezza i professori, visitare gli spazi e le aule didattiche in vista del prossimo anno scolastico 2021/2022.

Per info e prenotazioni, i docenti invitano quindi tutti gli interessati a collegarsi al link internet

https://sites.google.com/view/istitutosangiovannibattista

oppure a prenotarsi telefonicamente al numero

3663307097

per scoprire un importante percorso formativo che garantirà ai futuri iscritti un accrescimento personale, culturale rispettoso dell’originalità di ogni cittadino del futuro.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.