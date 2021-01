Ultimi giorni per decidere il tuo futuro: c’è tempo fino al 25 gennaio per iscriversi ad uno dei corsi proposti dall’Ipsia di San Benedetto del Tronto, tutti di durata quinquennale con possibilità di qualifica al terzo anno riconosciuta a livello europeo.

Al termine degli studi potrai scegliere se iscriverti ad un corso universitario o trovare il lavoro dei tuoi sogni. Per alcuni nostri indirizzi il tasso di occupazione è del 100%.

– ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO

Possiede le competenze necessarie per predisporre apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.

– MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: MECCANICO – ELETTRICO

Possiede le competenze per operare installazione, manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. L’indirizzo prevede la scelta al momento dell’iscrizione di uno dei due percorsi previsti: ELETTRICO (forma diplomati esperti di manutenzione ed assistenza nell’ambito della domotica); MECCANICO (forma diplomati esperti di manutenzione ed assistenza nell’ambito della meccanica e meccatronica).

Per questo indirizzo c’è la possibilità di conseguire la qualifica professionale al terzo anno nel settore scelto (operatore meccanico, operatore elettrico).

– SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Idea, progetta, produce e distribuisce prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale; è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Per questo indirizzo c’è la possibilità di conseguire la qualifica professionale al terzo anno (operatore grafico multimediale).

– INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY: MODA / CHIMICO COSMETICO / GRAFICA&DESIGN

Interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonchè negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. L’indirizzo prevede la scelta al momento dell’iscrizione di uno dei tre percorsi previsti: MODA, CHIMICO COSMETICO, GRAFICA&DESIGN.

Possibilità di conseguire la qualifica professionale al terzo anno (operatore dell’abbigliamento, operatore del benessere – estetista o acconciatore, operatore grafico multimediale).

– GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Il diplomato in questo settore interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche e ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico professionale, per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nella attività di risanamento.

