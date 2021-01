FERMO – Controlli sulle strade e non solo da parte delle Forze dell’Ordine in questi giorni.

Nel Fermano nei guai un 21enne: è stato “pizzicato” dai carabinieri del Comando Provinciale di Fermo con della marijuana in auto. Sostanza sotto sequestro e segnalazione alla Prefettura per il giovane automobilista. Inoltre è scattata la multa per il coprifuoco violato.

Norme anti-Covid, cinque multe elevate dai militari nei confronti di persone senza mascherina o sorprese in altro Comune senza motivazione consentita dal Dpcm.

