AGGIORNAMENTO ORE 17.45

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 12 decessi. Uno al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Quarto giorno di discesa dei ricoverati Covid-19 nelle Marche. Si conferma la riduzione in atto dall’11 gennaio, prima di “stabilità” della curva e poi di riduzione. Negli ultimi 4 giorni il numero dei ricoverati è sceso di 2 unità.

Resta comunque sostenuta la circolazione del virus: nelle ultime 24 ore sono 44 i nuovi ricoverati negli ospedali marchigiani a causa del Covid-19.

Ricoveri in terapia intensiva: 79, ieri 83 (-4), picco 94 (25 novembre).

Ricoveri in terapia semi-intensiva: 157, ieri 158 (+1), picco 164 (10 gennaio).

Ricoveri non in intensiva: 398, ieri 397 (+1), picco 441 (1° dicembre).

Totale: 634, ieri 638 (+1), picco 683 (29 novembre).

AGGIORNAMENTO ORE 13

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6698 tamponi: 4415 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2663 nello screening con percorso Antigenico) e 2283 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,9%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 437 (113 in provincia di Macerata, 131 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 53 in provincia di Fermo, 32 in provincia di Ascoli Piceno e 17 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (51 casi rilevati), contatti in setting domestico (94 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (148 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (24 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (9 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati). Per altri 89 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2663 test e sono stati riscontrati 103 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

