CORROPOLI – Ancora controlli delle Forze dell’Ordine nel Teramano in questi giorni.

Dalla Compagnia di Alba Adriatica, tramite nota stampa diffusa il 22 gennaio, dichiarano: “A Corropoli i militari della Stazione di Nereto, nel corso del servizio di controllo del territorio, questa notte, hanno controllato un’utilitaria con tre giovani ventenni a bordo. Nel corso della perquisizione veicolare e personale i Carabinieri hanno rinvenuto ad un ragazzo sei bustine contenenti complessivamente 35 grammi circa di marijuana, per il quale è scattata la denuncia All’Autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e la segnalazione alla Prefettura per uso non terapeutico”.

“Inoltre, per tutti e tre sono scattate le sanzioni anticovid per aver violato il coprifuoco imposto dal Dpcm dalle 22 alle 5” concludono dall’Arma.

