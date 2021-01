CORROPOLI- “Colti da un’irrefrenabile passione fanno sesso in strada non curanti dei residenti”.

Così si apre la nota stampa della Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica diffusa il 22 gennaio. Coppia denunciata dai militari della Stazione di Corropoli per atti osceni in luogo pubblico: “L’episodio in questione si è verificato a Corropoli alcune settimane fa ed ha visto protagonisti un 35enne ed una 26enne vibratiani che di passaggio nel in quel centro cittadino hanno parcheggiato la loro auto e dopo le iniziali effusioni sono scesi dal veicolo consumando un vero e proprio rapporto sessuale con tanto di stupore di alcuni residenti attratti dai gemiti di piacere della coppia”.

“A nulla sono valse le urla delle persone che – si legge nella nota stampa della Compagnia – stigmatizzando l’episodio chiedevano ai due di smetterla per l’osceno spettacolo, tant’è che hanno segnalato successivamente la vicenda ai Carabinieri che, giunti sul posto, hanno identificato la coppia focosa”.

“La coppia è stata anche sanzionata per violazione delle misure anti-Covid” concludono dall’Arma.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.