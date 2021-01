Il negozio si trova in via Manzoni 57, Grottammare. Info: 345 213 7401.

Da Zucchero Filato la parola d’ordine è stile!

In negozio potrai trovare una linea di comodissimi calzini bimbo-bimba e degli stivaletti di gomma a tema unicorno per le femminucce e a tema squalo per i maschietti.

Inoltre, per la tua bambina, potrai abbinare i calzini a delle graziose mollette per capelli.

Zucchero Filato ti aspetta!

Per visitare la pagina facebook clicca www.facebook.com/zucchero-filato

