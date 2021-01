MONTEPRANDONE – Screening gratuito per la prevenzione del contagio da Covid-19, in programma da oggi, venerdì 22 gennaio, a domenica 24, per i cittadini di Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena.

Test al Bocciodromo comunale di Monteprandone. Orari: 8-13 e 14-20.

“Ottima risposta dei cittadini dei Comuni di Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Acquaviva Picena”. Così il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, in una nota il 22 gennaio: “Già dalle prime ore del mattino, in molti si sono recati presso il Bocciodromo di Centobuchi, per aderire allo screening di prevenzione Covid-19 con tampone antigenico. L’Asur fa sapere che nella giornata di oggi sono 1.250 i prenotati (500 al mattino e 750 al pomeriggio)”.

“Vista l’importante presenza è stato deciso di ampliare l’orario di apertura della struttura – conclude il primo cittadino – L’indagine si terrà dalle 8 alle 20 con orario continuato, per tutti e tre i giorni, oggi, sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio”.

